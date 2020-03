Corona-Angst: Wird die EM jetzt auch verschoben?

Das Coronavirus wirbelt den nationalen und internationalen Fußball durcheinander! Auch die für den Sommer geplante EM könnte verschoben werden.

Italienische Medien berichten darüber, dass die UEFA darüber diskutiert, die EM um ein Jahr zu verschieben, sie würde dann im Sommer 2021 veranstaltet werden. Grund dafür ist der Druck der Mitgliedsverbände, die für die Durchführung ihrer nationalen Meisterschaften mehr Spielraum beim Saison-Ende benötigen.In "Tuttosport" heißt es: "Der Druck auf die Uefa nimmt zu: Bis jetzt bitten beinahe alle Verbände darum, die EURO 2020 zu verschieben, um die nationalen Meisterschaften mit einem Minimum an Planmäßigkeit zu Ende spielen zu können."UEFA-Boss Alexander Ceferin soll davon allerdings weniger begeistert sein und sich gegen eine Verschiebung sträuben. Grund sind auch finanzielle Belastungen, die auf den europäischen Fußballverband zukommen könnten."Tuttosport" schreibt dazu: "Die Verträge mit den TV-Anstalten und Werbepartnern sind so geartet, dass bei jedem Anlass das Risiko besteht, die Uefa in den Bankrott zu schicken. Die logischere und weniger schmerzhafte Lösung könnte eine Verschiebung sein. Aber nicht für ein paar Monate oder in die Winterpause hinein (da das die Terminprobleme nicht beheben würde), sondern auf das nächste Jahr."Doch auch wenn die EM um ein Jahr verlegt wird, ist eine Termin-Kollision vorprogrammiert. Denn im Sommer 2021 ist die Final-Phase der Nations League geplant. Wie es tatsächlich weitergeht, ist derzeit noch offen.