Wegen Corona Ansturm auf Vitamin-Präparate in Wien

Seit einigen Tagen sind Vitamin-C-Injektionslösungen in Wien enorm gefragt. Die Infusionen sollen das Immunsystem stärken und vorsorgen.

Hände waschen, Abstand halten und das Immunsystem stärken kann gegen das Virus helfen. Vielen reicht das nicht. In Zeiten der Corona-Krise wird immer mehr auf eine gesunde Ernährung geachtet. Besonders Vitamin C gilt als "Immunbooster" – am wirksamsten in flüssiger Form. Denn das Verabreichen von Vitaminen über Infusionen verfügt im Vergleich zu einer Aufnahme über den Mund über eine vielfach höhere Konzentration von Wirkstoffen.Was lang als überteuerter Hollywood-Trend galt, wird jetzt seit ein paar Tagen enorm angefragt. So auch in der Wiener Praxis von Dr. Eva Wegrostek. "Gerade im Winter sind viele Leute angeschlagen und leiden unter Vitaminmangel. Viele wollen mit der Infusion zusätzlich ihr Immunsystem stärken und vorsorgen", erklärt die Ärztin im Gespräch mitBei der Vitamin-C-Therapie wird eine Infusionslösung mit hochdosiertem Vitamin C über eine Vene in den Blutkreislauf geleitet. 40 Minuten lang dauert eine Sitzung, die gesunde Infusion hält mehrere Tage fit. Wichtig: Nach der Behandlung soll man sich ausruhen und außerdem viel Wasser oder Tee trinken.Doch nicht nur in Schönheitspraxen sind die Vitaminbomben begehrt. Mittlerweile können Vitamin-C-Injektionslösungen online, z.B. auf apotheke.at , bestellt werden. Kostenpunkt: 13,79 Euro. Die Lösung kann dann durch den Hausarzt verabreicht werden.