Corona-Auktion: 55.000 € für ein Maradona-Trikot

Um Geld für Menschen zu sammeln, die von der Corona-Pandemie schwer getroffen wurden, kam ein Trikot von Diego Maradona unter den Hammer.

Der Ex-Fußballer Ciro Ferrara hatte das Trikot der argentinischen Fußball-Ikone gespendet. Ferrara spielte in den 1980er und 1990er Jahren an der Seite Maradonas bei Napoli.Das Shirt hatte bei der Auktion 55.000 Euro eingebracht, um Betroffenen zu helfen. Insgesamt kamen durch 27 Exponate 85.000 Euro zusammen, wie Ferrara bekannt gab."Wir haben ein weiteres Spiel gewonnen, Ciro Ferrara. Möglicherweise das Wichtigste. Wir haben es zusammen gewonnen, so wie wir es immer schon getan haben", hatte Maradona auf Facebook geschrieben.