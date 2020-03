Corona: Champions und Europa League gestoppt

Die UEFA reagiert auf die Ausbreitung des Coronavirus und stoppt den Spielbetrieb in der Champions League und Europa League.

Der europäische Fußballverband gab am Freitag offiziell bekannt, dass die Champions und Europa League mit sofortiger Wirkung ausgesetzt werden.Die UEFA reagiert damit auf die rasante Ausbreitung des Coronavirus in Europa. In den letzten Tagen wurden im Spitzenfußball mehrere positive Tests auf die Lungenkrankheit Covid-19 bekanntgegeben.So befinden sich derzeit die kompletten Teams der Champions-League-Teilnehmer Chelsea, Real Madrid und Juventus Turin in Quarantäne. Immer mehr Ligen setzen aus – auch die österreichische Bundesliga.Am Dienstag und Mittwoch wären die verbleibenden Achtelfinal-Rückspiele der Champions League auf dem Programm gestanden. Unter anderem Bayern gegen Chelsea – David Alaba und seine Kollegen hatten das Hinspiel mit 3:0 für sich entschieden.Am Donnerstag fällt auch das Rückspiel zwischen Manchester United und dem LASK (5:0) im Old Trafford aus.