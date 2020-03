Corona-Chaos um Nachwuchskicker in OÖ

Die Schulen gesperrt, Bäder und Thermen zu, doch die heimischen Nachwuchsfußballer trainieren bei vielen Vereinen noch weiter.

Verband lässt Vereine entscheiden

Chaos, Verwirrung und Unsicherheit bei vielen Eltern von Nachwuchsfußballern in Oberösterreich.Während nämlich die Meisterschaften in den Nachwuchsligen bis auf weiteres ausgesetzt wurde, geht bei vielen Vereinen der Trainingsbetrieb weiter.Denn der oö. Fußballverband hat es den Vereinen überlassen, ob die Trainings auf freiwilliger Basis angehalten werden oder nicht.Nun ist es allerdings so, dass es keine einheitliche Vorgehensweise gibt. In Leonding etwa findet kein Training statt. Andere Vereine haben sich laut-Infos hingegen entschlossen die Trainings weiterhin abzuhalten. Auch wenn dort meist deutlich mehr Kinder am Platz sind, als bei Meisterschaftsspielen.Beim Fußballverband zeigt man sich überrascht. "Wir haben die Vorgaben des ÖFB umgesetzt. Aber eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass die Vereine von sich aus auf einen Trainingsbetrieb verzichten", sagt Raphael Oberndorfinger vom oö. Fußballverband.Dass es auch anders geht zeigt Niederösterreich, da wurden auch die Nachwuchstrainings flächengreifend gestrichen.Und auch der Meisterschaftsbetrieb bei den Erwachsenen wurde am Donnerstag vom Verband bis auf weiteres ausgesetzt.