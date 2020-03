Corona: Diese Thermen haben noch offen

Aufgrund der fortschreitenden Verbreitung des Coronavirus haben sich viele Thermen zu einer Schließung oder einem beschränkten Zutritt entschlossen.

Wegen der Maßnahmen, die die Regierung zum Schutz vor der größeren Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie trifft, sind zahlreiche Betriebe von Schließungen betroffen, so auch die Thermenwelt.Die Thermen in Österreich haben unterschiedliche, individuelle Regelungen getroffen. Einige haben den gesamten Betrieb eingestellt, andere beschränken die Eintritte auf die durch die Notfall-Ordnung in Kraft getretene Regelung auf maximal 100 Personen.Auf Thermencheck.com findest du alle Aktualisierungenmit uneingeschränktem Betrieb:- Therme St. Kathrein, Bad Kleinkirchheim- Therme Linsberg Asia, Bad Erlach- Reiters Thermalbad Stegersbach- Felsentherme Bad Gasteinmit eingeschränktem Betrieb/ maximaler Personenanzahl von 100:- Atoll Achensee- Alpentherme Gastein- Bad & Sauna Sole Felsen WeltFür Hotelgäste geöffnet:- Rogner Bad Blumau- Aqua Dome- Spa Resort Gainberg- St. Martins Therme & Lodge- Tauern Spa Zell am See- Grimming Therme- EurothermenResort Bad Hall - Therme Mediterrana- EurothermenResort Bad Ischl - Salzkammergut-Therme- EurothermenResort Bad SchallerbachGanz geschlossen haben: (derzeit bis 04.03)- AVITA Therme- Erlebnis Therme Amadé- H2o Hotel Therme Resort Sebersdorf- Heiltherme Bad Waltersdorf (auch kein Hotelbetrieb)- Hotel & Therme NOVA Koflach (Hotelbetrieb bleibt aufrecht)- Parktherme Bad Radkersburg- Römertherme Baden- Therme Fohnsdorf Aqualux- Therme Loipersdorf (Hotelgäste haben ab 14.03. keinen Zutritt mehr zur Therme)- Ybbstaler Solebad GmbH- Alpentherme Ehrenberg- Asia Spa Leoben- das KURBAD Therme Bad Gleichenberg- Narzissen Vital Resort- Sonnentherme Lutzmannsburg