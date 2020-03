Corona: Evakuierung der EU-Flüchtlingslager gefordert

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen fordert eine Evakuierung der Flüchtlingslager in Griechenland, weil ein Corona-Ausbruch nicht zu bewältigen wäre.

Ärzte ohne Grenzen fordert angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus die Evakuierung der EU-Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln."Die entsetzlichen Lebensbedingungen in den überfüllten Hotspots auf den Inseln sind ein idealer Nährboden für COVID-19", warnt die internationale Hilfsorganisation. "Nachdem die erste Infektion auf Lesbos bei einer Griechin bestätigt wurde, ist es dringender denn je, die Menschen in eine sichere Umgebung zu bringen. Angesichts der mangelhaften Hygienebedingungen und der äußerst eingeschränkten medizinischen Hilfe ist die Gefahr groß, dass sich das Virus unter den auf den Inseln festgesetzten Bewohnern der Lager verbreitet, sobald sie ihm ausgesetzt sind", heißt es in einer Aussendung."In einigen Bereichen des Lagers Moria auf Lesbos gibt es nur eine Wasserzapfstelle für 1.300 Bewohner, und Seife ist nicht erhältlich", sagt Hilde Vochten, medizinische Koordinatorin der Projekte von Ärzte ohne Grenzen in Griechenland. "Fünf- oder sechsköpfige Familien müssen auf lediglich drei Quadratmetern Fläche schlafen. Für sie ist es schlicht unmöglich, die empfohlenen Maßnahmen zu befolgen und sich regelmäßig die Hände zu waschen und Distanz zu anderen zu halten."Ärzte ohne Grenzen ist in Kontakt mit der griechischen Nationalen Organisation für Öffentliche Gesundheit, um Maßnahmen zu koordinieren, darunter auch gesundheitliche Aufklärung und Einzelfallbehandlung, sowohl für die griechische Bevölkerung als auch die Asylsuchenden. "Aber wir müssen realistisch sein: Es wäre unmöglich, einen Ausbruch in einem Lager mit Zuständen wie auf Lesbos, Chios, Samos, Leros oder Kos einzudämmen", so Vochten. "Bislang haben wir noch keinen glaubwürdigen Notfallplan zu Gesicht bekommen, mit dem sich die Menschen, die dort leben müssen, schützen und behandeln ließen.""Da keine dieser Maßnahmen gewährleistet ist, ist es jetzt dringender denn je, die Lager auf den griechischen Inseln zu evakuieren", heißt es weiter.