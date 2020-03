Corona-Fall im Basketball, NBA unterbricht die Saison

Die Zuschauer werden über den Cube informiert: Auch das NBA-Spiel zwischen den New Orleans Pelicans und den den Sacramento Kings wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die beste Basketball-Liga der Welt steht still. Die NBA gab in der Nacht auf Donnerstag den Stopp als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus bekannt.

Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA unterbricht ihre Saison wegen der Coronavirus-Pandemie. Wann es weitergeht ist unklar. Das gab die Liga in der Nacht auf Donnerstag in einer offiziellen Mitteilung bekannt.Ein Spieler des Klubs Utah Jazz sei positiv getestet worden, heißt es darin zugleich. Der erste Infektionsfall führte zum sofortigen Stopp des Spielbetriebs.Das Match zwischen Oklahoma City Thunder und Utah Jazz war am Mittwochabend kurzfristig abgesagt worden.