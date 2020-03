Corona-Gefahr! UEFA hat Notfallplan für die EM

Der Corona-Virus hat auch die UEFA ins Schwitzen gebracht. Mit Blick auf die paneuropäische EM, die in 100 Tagen startet, gab der Europäische Fußballverband zu, Notfallpläne in der Schublade zu haben.

Am Rande des UEFA-Kongresses in Amsterdam stand gestand Generalsekretär Theodore Theodoridis, dass sich die UEFA eingehend mit der Corona-Krise beschäftigt."Wir haben unterschiedliche Szenarien. Wir haben Pläne für alles. Aber die dringenderen Angelegenheiten passieren in den nächsten beiden Wochen", lenkte der Grieche den Blick auf Champions League und Europa League, sowie den Ende März anstehenden Länderspielen. "Wir wollen nicht spekulieren, was in drei oder vier Monaten sein wird."Betont gelassen gab sich auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. "Sie wissen ja nicht, wieviele Sorgen wir haben. Sicherheit, politische Stabilität, der Virus. Wir kümmern uns darum und sind zuversichtlich, damit umgehen zu können", so der Slowene.Die EM wird ab dem 12. Juni in zwölf verschiedenen Städten in zwölf Ländern über ganz Europa verteilt ausgetragen. Das Turnier abzusagen, sei keine Alternative. Eher wahrscheinlich, dass einzelne Stadien kurzfristig ausgetauscht werden.