Corona: Kann der LASK kampflos Meister werden?

Corona-Chaos im österreichischen Fußball. Wie geht es in der Bundesliga weiter? Was passiert, wenn nicht weitergespielt werden kann?

Die LASK-Fans hadern mit dem Coronavirus. Das größte Spiel der Klubgeschichte findet morgen ohne Zuschauer statt, wenn Manchester United im Europa-League-Achtelfinale in Linz gastiert. Spielmacher Peter Michorl: "Schade, wenn man die riesige Stimmung bedenkt."Noch schlimmer die Lage in der Bundesliga: Die ersten zwei Runden im Meister-Playoff wurden verschoben. Was passiert, wenn wie im Eishockey die Saison beendet wird? Ist der LASK dann kampflos Meister? Die Linzer sind Tabellenführer, entschieden den Grunddurchgang mit sechs Punkten Vorsprung auf Salzburg für sich."Heute" fragte bei der Bundesliga nach. Antwort: Es gibt laut Statuten keine klare Meister-Regelung bei Liga-Stopp. Noch nicht. Die Klubkonferenz nächste Woche soll Klarheit bringen.Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit getroffen.Geisterspiele will vorerst keiner. Alternative bei anhaltender Corona-Krise: ein Linzer Titel oder eine Jahr ohne Meister.