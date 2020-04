Wiener Agentur bietet KMU Gratis-Kampagne an

(Symbolbild) Die Agentur Obscura bietet eine gratis Werbekampagne für von Corona betroffene KMUs an.

Die Corona-Krise trifft kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) am schwersten. Eine Wiener Werbeagentur bietet deshalb eine gratis Werbekampagne an.

In der Corona-Krise ist die Wirtschaft großteils lahmgelegt. Unter den Geschäftsschließungen und dem Einbrechen der Auftragslage leiden besonders Klein- und mittelständische Unternehmen (KMU). Die Stadt Wien hat bereits ein fast 100 Millionen Euro schweres Hilfspaket geschnürt. Viele Betriebe kämpfen trotzdem ums Überleben.Die Wiener Werbeagentur Obscura hat deshalb eine besondere Aktion gestartet. Sie vergibt eine kostenlose Werbekampagne für ein KMU "Wir sind selbst KMU und gerade in unserer Branche von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie besonders betroffen.Den Mut verlieren wir dabei aber nicht und wollen genau diesen auch an andere KMUs weitergeben", begründet die Agentur die Aktion.Deshalb stellen wir eine kostenlose individuell zugeschnittene Kampagne einem KMU zur Verfügung, das es besonders schwer unter den momentanen Bedingungen hat.