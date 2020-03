Corona: Neue Hygiene-Maßnahmen in Flugzeugen

Emirates zeigt in einem Video, wie genau in Zeiten des Corona-Virus an Bord geputzt und desinfiziert wird.

Besondere Maßnahme bei Infektionsverdacht

Emirates intensiviert bei allen Flugzeugen, die von ihrem Drehkreuz in Dubai abfliegen, vorsorglich die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen. Wie genau die Fluglinie jetzt putzt und alle Kabinen vollständig desinfiziert, wird in einem Video gezeigt:Der Reinigungsprozess beinhaltet eine umfassende Reinigung aller Oberflächen - von Fenstern, Ablagetischen, Bildschirmen, Armlehnen, Sitzen, Bedienelementen im Sitz, Paneelen, Belüftungsöffnungen und Schließfächern in der Kabine bis hin zu Toiletten, Bordküchen und Ruheräumen für die Besatzung. Diese Maßnahmen werden zusätzlich zu anderen üblichen Verfahren wie dem Wechsel der Kopfstützenbezüge auf allen Sitzen, dem Austausch von Lesematerial, dem Absaugen der Sitze und weiteren Standardprozeduren durchgeführt.Verwendet werden dafür laut Emirates zugelassene, umweltfreundliche Produkte, die nachweislich Viren und Keime entfernen und das Risiko für eine Neukontamination deutlich verringern. Außerdem seien alle Flugzeuge mit HEPA-Kabinenluftfiltern ausgestattet, die 99,97 Prozent der Viren herausfiltern. Auch Staub, Allergene und Mikroben würden diese aus der Luft entfernen, die in die Kabine und das Cockpit zurückgeführt wird, was zu einer sichereren, gesünderen und komfortableren Umgebung für die Passagiere und die Besatzung beiträgt.Bei Flugzeugen, die einen Passagier mit vermuteter oder bestätigter COVID-19-Infektion an Bord hatten, wird eine bis zu achtstündige Tiefenreinigung und Desinfektion durchgeführt, so die Fluglinie in einer Aussendung. Dazu gehört der Austausch aller HEPA-Kabinenfilter sowie das Abnebeln der gesamten Kabine mit Desinfektionsmitteln (mit besonderem Fokus auf Stoffe wie Sitzbezüge und Kissen im betroffenen Bereich).