Corona! Neue Regeln in der Premier League

Die Angst vor der Ausbreitung des Coronavirus hat nun auch die Premier League zum Handeln gezwungen. Neue Verhaltensregeln wurden bekannt gegeben. Liverpool geht da noch einen Schritt weiter.

Um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, hat nun auch die höchste englische Liga den Handschlag abgeschafft. Das sonst obligatorische Händeschütteln vor dem Spiel als Fair-Play-Geste fällt gänzlich weg.Stattdessen soll die Heimmannschaft an den Spielern der Gastmannschaft vorbeigehen, allerdings ohne Kontakt. Diese Regel soll bis auf weiteres aufrecht bleiben. Das gemeinsame Betreten der beiden Mannschaften hinter dem Schiedsrichter-Gespann bleibt erhalten.Die neuen Verhaltensregeln gelten bereits ab dem Wochenende. In einem Schreiben forderte die Liga alle Klubs auf, Maßnahmen zu treffen. Der Corona-Ausbruch bei einem einzigen Klub würde die Liga an den Rand des Abbruchs bringen.Noch einen Schritt weiter geht Liverpool. Der überlegene englische Tabellenführer schafft aus Angst vor Ansteckungen die Einlaufkinder ab. "Wir haben mehrere Maßnahmen in allen Betrieben des Liverpool FC ergriffen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern und die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu sichern", erklärte der Champions-League-Sieger.Die Maßnahmen könnten nur der Anfang sein. Gut möglich, dass Spiele der Premier League bald vor leeren Rängen ausgetragen werden. Dazu könnte es schon in den nächsten Wochen kommen, meint Everton-Finanzvorstand Sasha Ryazantsev im