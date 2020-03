Corona – Ministerium gibt Katastrophen-Warnung aus

Am Donnerstag sind in Österreich weitere Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Insgesamt wurden 37 Menschen positiv getestet. Das Innenministerium setzte eine Katastrophenwarnung ab.

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Österreich gestiegen. Insgesamt wurden 37 Menschen positiv getestet. Das gab das Gesundheitsministerium am heutigen Donnerstag um punkt 8 Uhr vormittags auf seiner Website bekannt.Das bedeutet ein sprunghaften Anstieg von acht Fällen seit dem letzten Behörden-Update. Nur wenigen Minuten vor der Bekanntgabe des Gesundheitsministeriums, löste das Innenministerium über die Katwarn-App eine wegen COVID-19-Katastrophenwarnung für das gesamte Bundesgebiet aus.Bisher wurden in Österreich mehr als 3.700 Corona-Tests bei Verdachtsfällen durchgeführt. Rund 350 Menschen befinden sich aktuell in Quarantäne."Wir testen jeden einzelnen Verdachtsfall, aber auch mit Stichprobenanalysen in Form eines Screenings bei Grippeerkrankten zusätzlich auf Corona", so der Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).Die ersten beiden Erkrankten in Tirol konnten hingegen das Spital wieder verlassen. Die 24-jährige Italienerin und ihr gleichaltriger Freund, die in der Uniklinik Innsbruck isoliert wurden, haben die Krankheit überstanden."Sie sind ganz normale Mitbürger, von denen keinerlei Bedrohung oder Gefahr für ihre Mitbürger ausgeht", erklärte Günther Weiss, der Leiter der Infektiologie, gegenüber Ö1. Die beiden sind seit Tagen fieberfrei und wurden zwei Mal negativ auf das Coronavirus getestet."Das heißt, sie haben diese Infektion ausgeheilt und überstanden und sie sind auch nicht mehr ansteckend und infektiös", so Weiss. Die beiden könnten nun in ihre Jobs zurückkehren.