Corona-Virus: Die ersten Discos sperren zu

In der Vorwoche feierte das "Empire" in St. Martin/Mühlkreis (Bez. Rohrbach) noch sein 20-Jähriges, dieses Wochenende bleibt die Disco zu. Wegen Corona!Auf der Homepage steht: "Der Erlass der Behörden würde es uns zwar möglich machen, unseren Discothekenbetrieb unter Einschränkung und Reduzierung der Besucherzahlen auf 100 Gäste pro Raum offen zu halten. Aufgrund der akuten Lage in Österreich haben wir uns aber entschlossen, unseren Discothekenbetrieb am kommenden Wochenende (13. und 14. März) geschlossen zu halten."Bleibt das dann jetzt so? Wird das auch die kommenden Wochenenden betreffen?"Je nach Entwicklung der gesamten Situation des Corona-Virus werden wir die Lage nächste Woche neu bewerten und die weitere Vorgehensweise um eine etwaige Öffnung entscheiden. Bleibt gesund und passt auf auch auf", so das "Empire"-Team weiter.Doch nicht nur das "Empire" hat am Wochenende zu, auch das "Lusthaus" in Haag/Hausruck (Bez. Grieskirchen) sperrt nicht auf. Und auch die Linzer "Remembar" nicht. "Die Gesundheit und die Begrenzung der Virus-Verbreitung geht vor", so das "Remembar"-Team.