Coronavirus sorgt für Börsen-Crash in Wien

Das Coronavirus sorgt bei den Märkten weltweit weiterhin für Verunsicherung. Nach dem Kurssturz am Montag geht es wieder bergab.

Weltweit hält die Coronavirus-Epidemie die Börsen weiterhin in ihrem eisernen Griff. Auch am Donnerstag starteten zahlreiche Börsen weltweit mit erheblichen Kursverlusten.Neben der allgemeinen Verunsicherung der Märkte durch den Coronavirus und den Ölpreissturz am Wochenbeginn sorgt nun zusätzlich auch die von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreisesperre für Europäer für weitere Abstürze an den Börsen.Der ATX in Wien startete mit einem Minus von knapp 4,37 Prozent. Der Dax fiel zu Beginn erstmals seit 2016 unter die Marke von 10.000 Punkten. Er startete in den Handel mit knapp 9.800 Punkten. Das entspricht einem Minus von knapp sechs Prozent.Zuvor waren bereits in Asien die Börsenkurse deutlich abgesackt. In Tokio sank der Leitindex Nikkei am Vormittag um 5,17 Prozent auf 18.412 Punkte. Der breiter angelegte Topix-Index sank um 4,78 Prozent auf 1318 Punkte. In Hongkong verlor der Hang-Seng-Index fast drei Prozent. Auch der Ölpreis rutschte erneut stark ab.Bereits am Montag hatte der Coronavirus an den Börsen weltweit für empfindliche Kursverluste gesorgt. An der New Yorker Wall Street war der Aktienhandel sogar für eine gute Viertelstunde ausgesetzt worden.