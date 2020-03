Coronavirus: Bundesliga verschiebt Krisengipfel

Nach der Aussetzung des Spielbetriebs in der österreichischen Bundesliga wollten die Vereine in einer Klub-Konferenz über das weitere Vorgehen entscheiden. Doch der Krisen-Gifpel wurde nun abgesagt.

Wie die Bundesliga am Freitagabend bekannt gab, soll durch die Absage der Konferenzen der Bundesliga (Dienstag) und der 2. Liga (Mittwoch) die Gesundheit der Klub-Offiziellen und Mitarbeiter sichergestellt werden.Ursprünglich sollte am Dienstag über den möglichen Saison-Abbruch und die Meister-Frage diskutiert werden. Dies wurde nun verschoben."Mittlerweile gibt es täglich neue Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus. Um eine bestmögliche Entscheidungsgrundlage zu haben, ist es deshalb sinnvoll, die Entscheidungen über Spieltermine sowie die weitere Vorgehensweise zu einem späteren Zeitpunkt zu treffen", erklärte die Bundesliga in einer Stellungnahme."Aktuell beobachten wir die Situation genau und sind weiterhin in engem Kontakt mit Behörden und Klubs", heißt es weiter. Die Liga macht jedenfalls bis April Pause.Am Dienstag ist eine von der UEFA angesetzte Telefonkonferenz mit allen Nationalverbänden, sowie Vertretern der Ligen und der Spielergewerkschaft angesetzt. Dabei wird die Zukunft des Fußballs geklärt.