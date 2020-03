Coronavirus: Wird Wien zur Geisterstadt?

Wegen des Coronavirus bittet die österreichische Regierung die Bevölkerung darum, Zuhause zu bleiben. Sofern keine dringenden Erledigungen zu tätigen sind.

Seit letzter Woche befindet sich Österreich in einem Ausnahmezustand. Grund dafür ist das Coronavirus, das sich sehr schnell verbreitet und es inzwischen 800 Ansteckungen in Österreich gibt.Schon am Freitag erkannte ein ""-Leserreporter die ungewöhnlichen Zustände, die sich wegen des Coronavirus in Wien abspielten. Zur Stoßzeit um 8.00 Uhr fand der Leser nämlich eine komplett leere U-Bahn-Garnitur der Linie U3 in Wien-Simmering vor.Wahrscheinlich werden auch die Straßen bald menschenleer sein. Zumindest bittet die Regierung die österreichische Bevölkerung in den nächsten Wochen, so gut es geht, Zuhause zu bleiben, um eine Ansteckung mit dem Virus zu vermeiden.