Diese Wiener Ball-Couture ist für 'coole' Prinzessinnen

Handgefertigt im Wiener Atelier von Eva Poleschinski, fotografiert in der faszinierenden Landschaft Islands. Die neue Couture-Kollektion für die kommenden Ballnächte ist opulenter denn je.

Exquisite Ballroben, unkonventionelle Brautkleider - Eva Poleschinski ist für ihre Designs international bekannt und ihre Werke wurden auf den roten Teppichen von Oscars bis Golden Globes getragen.Um die Kollektion zu fotografieren, ging es in die Vulkan-Landschaft Islands. "Vor zwei Jahren habe ich diesen magischen Ort gefunden und hatte ihn auch im Kopf, als ich die Kollektion kreiert habe. Ich wollte fotografische Gemälde schaffen, die meine Kleider und die Landschaft miteinander verschmelzen", erzählt Poleschinski "Heute" über ihre Inspiration.Jede Robe für sich ist ein einzigartiges Kunstwerk, das in hunderten Stunden Handarbeit im Wiener Atelier der Designerin entstanden ist.Das Foto-Shooting war dann eine neue Herausforderung: "Wir haben drei 120 Kilo schwere Koffer mitgeschleppt. Ein Abenteuer, aber die Mühe hat sich ausgezahlt."Die diesjährige Kollektion zeigt ein außergewöhnliches Zusammenspiel. Vom klassischen Schwarz und Nude, über verschiedene Lila- und Grüntöne, bis hin zu kräftigen Farben wie Pink, Orange und Türkis, ist alles vertreten.Neben bodenlangen Abendroben werden jetzt auch kurze sowie mittellange Kleider mit verspielten, aufwendigen Details die Tanzflächen erobern.In ihren Kleidern sollen sich Frauen wie Prinzessinnen fühlen. Sei es die "coole" oder die "romantisch-verspielte" Prinzessin, so Eva Poleschinski.