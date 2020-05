Covid: Briten beklagen fast so viele Tote wie Italien

Die Ausmaße der Corona-Pandemie nimmt in Großbritannien schon beinahe italienische Ausmaße an. Jedenfalls dann, wenn man die Zahl der Verstorbenen zu Rate zieht.

Mit Stand Freitagabend wurden in Großbritannien 28.131 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Im Vergleich zum Vortag bedeutet das einen Zuwachs von 621 Personen.Damit gibt es in Großbritannien schon beinahe so viele Corona-Tote wie in Italien, wo bislang 28.710 Patienten, die mit dem Virus infiziert waren, verstorben sind. Für nächste Woche kündigte Premierminister Boris Johnson, der sich mittlerweile gut von der Covid-19-Erkrankung erholt hat, die Bekanntgabe der weiteren Vorgehensweise an.Von Entspannung kann auch in Italien keine Rede sein, und das obwohl bereits in zwei Tagen mit einer schrittweisen Lockerung der Maßnahmen begonnen werden soll. Binnen 24 Stunden wurden in unserem südlichen Nachbarland 474 Todesfälle vermeldet, so viele wie seit dem 21. April nicht mehr. Die beiden Länder können anhand einer ähnlich hohen Einwohnerzahl auch in absoluten Zahlen gut miteinander verglichen werden.