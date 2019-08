Crash, dann Fahrerflucht – Leserin sucht Zeugen

Wer hat Hinweise auf jenes Duo, das den BMW von Hanna L. schwer beschädigte und dann davonfuhr?

Fiese Aktion in der Nacht auf Samstag in der Mariengasse (Wien-Hernals): Laut Zeugen krachte eine Frau gegen 1 Uhr mit ihrem Fahrzeug in das Auto von-Leserin Hanna L., das dort abgestellt war. Dann tauschte die Unbekannte mit ihrem Beifahrer den Platz und das Duo machte sich aus dem Staub.Fotos zeigen: Der entstandene Sachschaden ist groß, von der Unfalllenkerin fehlt jede Spur. Jetzt bittet unsere Leserin die-Community um Hilfe: Wer hat Hinweise auf die Identität der Fahrerflüchtigen?Laut Augenzeugen handelt es sich bei deren Fahrzeug um einen dunklen BMW mit Wiener Kennzeichen. Das gesuchte Auto dürfte rechts im Frontbereich stark beschädigt sein.Hast du einen Hinweis? Schreibe anund wir stellen den Kontakt her. (pic)