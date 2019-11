Crash! Marquez schlägt brutal auf Rennstrecke ein

Ein schwerer Unfall von Weltmeister Marc Marquez überschattete das Qualifying von Sepang. Der MotoGP-Pilot wurde von seinem Bike geschleudert.

Marc Marquez steht schon als Weltmeister fest. Der MotoGP-Pilot kann aber gar nicht anders, als immer hundert Prozent zu geben. Das stellte der Spanier am Samstag im Qualifying für den Grand Prix in Sepang unter Beweis.Der 26-Jährige verlor die Kontrolle über seine Honda, kam ins Straucheln und wurde abgeworfen. In der Luft strampelte Marquez noch mit den Beinen, ehe er hart auf dem Beton einschlug und sich mehrfach überschlug.Sportlich bedeutete das unsanfte Aus im Qualifying Startplatz elf für das Rennen. So schlecht war er diese Saison noch nie platziert. Fabio Quartararo sicherte sich die Pole.Wie es Marquez gesundheitlich geht, ist noch nicht bekannt. Wichtig: Er stand schnell aus eigenen Stücken auf und verließ die Strecke. Ohne Blutergüsse und starke Schmerzen kann dieser heftige Abflug wohl kaum abgegangen sein.