Cretacolor im Test: Gegen Langeweile in Quarantäne

In Zeiten der Quarantäne ist ein ausgeglichener Alltag sinnvoll. Deshalb können Hobbys, die auch innerhalb der vier Wände ausgelebt werden können, gut für die Psyche sein.

Rhea Schlager ist "Heute"-Redakteurin und bloggt auf r[h]ealized . Ihre privaten Leidenschaften rund um Videospiele, Literatur und Häkeln sind die Hauptthemen ihres Blogs.

Dunkle "Wolf Box"

Buntes "Aqua-Monolith"-Set

Fazit

Viele Künstler nutzen ihre Fähigkeiten, um momentane Situationen auszudrücken, worin sich auch die psychische Entwicklung wiederspiegelt. Unter anderem können Gefühle dadurch verarbeitet werden, die anders schwer auszudrücken sind.Als Kunstliebhaberin und leidenschaftliche Zeichnerin habe ich mich dazu entschieden, meine einstige Passion in der Quarantäne neu aufleben zu lassen. Und weil ich immer schon gern mit Monolith Graphit Stiften und mit schwarzer Farbe gezeichnet hab, hab ich mich für die "Wolf Box" und das "Aqua-Monolith"-Set entschieden.Die Wolfbox enthält Kreide- und Kohlestifte in Schwarz-, Weiß- und Gelbtönen, sowie einem Knetgummi, einem Spitzer und einem Polierleder. Der Inhalt ist hauptsächlich darauf ausgelegt um zu skizzieren oder vorzuzeichnen.Hat man sich schon mal mit Zeichnen beschäftigt, findet man sich mit diesem Set schnell zurecht. Die unterschiedlichen Stärken und Arten der Stifte lassen sich individuell einsetzen. Am liebsten hab ich den Reiskohlestift verwendet, der durch seinen kräftigen Strich auffällt, sich aber auch sehr weich ausarbeiten lässt.Mit der Weißkreide haben sich schöne Akzente setzen lassen, die das Schwarz intensiviert haben. Besonders schön lässt sich weiße Farbe nämlich auf dunklem Untergrund benutzen. Die gelben Farbtöne wirken auffällig und können eine Zeichnung dadurch aufwerten. Ich selbst hab allerdings nicht viele Verwendungsmöglichkeiten für mich gefunden.Monolith Graphit Stifte bestehen, anders als andere Stifte, komplett aus einer Mine. Dadurch liegen sie schwerer in der Hand und lassen sich besser über das Papier führen.Das Besondere an diesem 72-teiligen Set ist, dass sich die Farben mit Wasser verbinden lassen, wodurch sie einen Aquarell-Akzent erhalten. Durch die unterschiedlichen Farbschattierungen können die Nuancen ineinander fließen und bekommen so einen weichen Verlauf.Die Monolith Graphit Stifte lassen sich aber auch gut ohne Wasser verwenden, allerdings wirken die Zeichnungen dadurch aber auch kräftiger und härter. Beide Methoden lassen sich aber auch gut miteinander verbinden, um den Fokus auf besondere Stellen zu setzen.Ich verwende Farbstifte sehr sporadisch und auch hier hab ich nur Farbnuancen von einer Art für meine Zeichnungen verwendet oder mit Schwarz und Weiß kombiniert. Dadurch lassen sich Stimmungen gut übertragen. Die Monolith Graphit Stifte konnten mich absolut überzeugen und die Verbindung mit Wasser hat mich etwas mutiger gemacht, was Farben betrifft.Die "Wolf Box" hat mich dazu gebracht, die verschiedenen Schwarztöne auszuprobieren und mein Skizzenheft damit zu füllen. Dadurch bin ich auf neue Techniken, wie Schatten und Wischen, gekommen, die ich mit einem einfachen schwarzen Stift nicht hinbekommen hätte.Für Kunstliebhaber sind beide Sets eine ausgewogene Alternative um Neues kennenzulernen und sogar größere Bilder zu zeichnen. Die Monolith Graphit- als auch die Kohle- und Kreidestifte lassen sich schön miteinander kombinieren und künstlerische Akzente setzen. Auch Anfänger werden hier ihre Freude haben.