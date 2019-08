Dachstein ist Österreichs Berg-Instagram-Star

Mit 131.000 Postings ist das Gebirge weit abgeschlagen die Nr. 1 der gebirgigen Hotspots der Nation. Einen Ausreißer enthält die Top 10.

Der Dachstein verläuft an der Grenze von Oberösterreich und der Steiermark entlang. Er hat sich auf Instagram gegen die anderen Gebirgsketten des Landes durchgesetzt und wurde im sozialen Netzwerk am häufigsten verlinkt. Diese Analyse zur Hashtag-Präsenz wurde von der APA-DeFacto, der auf Medienbeobachtung spezialisierten Tochter der APA, durchgeführt.Gletscherformationen, die Aussichtsplattform "Skywalk", eine Eishöhle und Seelandschaften laden für beeindruckende Fotomotive ein.Dahinter folgt der ebenso eindrucksvolle Arlberg, der sich ebenfalls großer Beliebtheit bei Nutzern des sozialen Netzwerks erfreut. 101.400 Einträge wurden bisher mit einem Hashtag des Gebirges versehen.Auf dem dritten und vierten Platz folgen das Kitzsteinhorn und der Großglockner. Das Kitzsteinhorn verfügt über atemberaubende Ausblicke auf das malerische Zell am See.Der Großglockner, die höchste Erhebung Österreichs, verfügt auch über die am höchsten gelegene Passstraße des Landes.Auf Platz 6 befindet sich der Wiener Kahlenberg mit gerade einmal 485 Höhenmetern.Der Schlossberg in Graz schafft es auf Platz 11.(GA)