Joey: "Es gab noch nie soviel Stress miteinander"

Am Freitag startet die zweite Staffel von "Dancing on Ice" auf Sat.1. Mit dabei ist Joey Heindle, der gemeinsam mit seiner Freundin antritt.

Der 26-jährige Heindle ist eigentlich ein alter Profi, wenn es um Auftritte in TV-Shows geht. Er war bei "Deutschland sucht den Superstar" mit dabei und durfte sich 2013 im "Dschungelcamp" die Krone des Siegers aufsetzen.Jetzt wagt er sich auf's Glatteis. Geführt wird er dorthin von seiner Freundin, der Profi-Eiskunstläuferin Ramona "Mona" Elsener (27). Doch die Vorbereitungen auf die Show stellten eine Zerreißprobe für das Paar dar, wie die beiden"Es gab noch nie so viel Stress für uns - und miteinander. Zwischen uns herrscht auf dem Eis ein rauer Ton. Wir sind laut, Mona ist sehr streng mit mir. Das nervt mich natürlich. Aber sonst checke ich das ja auch nicht", erzählt Joey vom Training.Ramona sieht aber durchaus Talent in ihrem Freund: "Joey bringt vieles mit. Er steht stabil auf dem Eis und hat ein Gefühl für Musik. Er hat ein echtes Taktgefühl. Anfangs war er noch steif und verkrampft, hatte Angst hinzufallen".Für Joey ist die eisige Angelegenheit mit das härteste, das er je gemacht hat. "Viel härter und vor allem gefährlicher als der Dschungel. Ich war noch vor keiner Sendung so aufgeregt. Ich habe totale Angst zu verkacken. Man kann so beschissen fallen und sich weh tun. Wenn man bei 'Global Gladiator' in 150 Meter Höhe Kreuzworträtsel lösen muss, ist das Pipifax dagegen. Auf dem Eis kann man sterben. Wenn man mit dem Kopf unglücklich fällt, ist ein Schädelbasisbruch möglich".Wie sich die beiden am Eis schlagen werden, sieht man am Freitag ab 20:15 Uhr auf Sat.1.