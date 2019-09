Brühl wird Regisseur, Kehlmann schreibt Skript

Deutschlands Hollywood-Export geht unter die Regisseure. Das Drehbuch von "Next Door" verfasst Literatur-Star Daniel Kehlmann.

Mit Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" wurde er beim amerikanischen Publikum vorstellig, als Baron Zemo durfte er im "Avengers"-Universum Intrigen schmieden, und dank "The Alienst" fasste er Fuß im Streaming-Business... Daniel Brühl hat sich längst zum international gefragten Charakterdarsteller gemausert, nun versucht er sich auch als Regisseur.Einem Bericht von "Deadline" zufolge starten im Frühling die Dreharbeiten zu "Next Door", einer düsteren deutschen Komödie, die sich um Gentrifizierung und soziale Ungerechtigkeit in Berlin drehen soll.Daniel Brühl wird nicht nur im Regiestuhl Platz nehmen, sondern auch eine der beiden Hauptrollen des Films übernehmen. Über die weitere Besetzung ist noch nichts bekannt. Die Produktion übernimmt Brühls Firma Amusement Park Films. Das Drehbuch von "Next Door" kommt von Schriftsteller Daniel Kehlmann ("Die Vermessung der Welt").Einen Starttermin von "Next Door" gibt es noch nicht. Brühl sieht seiner neuen Aufgabe jedenfalls freudig entgegen: