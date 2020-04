Nach Treffen mit Daniela bricht Jenny in Tränen aus

Daniela Katzenberger sieht ihre Schwester Jenny wieder. Bei dem Treffen wird klar: So schnell wird es wohl kaum zu einer Versöhnung kommen.

Bei Jenny kullern die Tränen

Das sagt Mama Iris

Seit zwei Jahren haben Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser keinen Kontakt mehr. Der Grund: Die ehemalige Dschungelkönigin fühlte sich nach dem Tod ihres Vaters von ihrer Schwester vernachlässigt. "Die Katze" war nämlich nicht mal auf der Beerdigung.Nun trafen sich die beiden in einer neuen Folge der Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" bei dem Geburtstag von Mama Iris wieder. Doch von einer Versöhnung ist hier nicht die Rede. Denn sobald Jenny den Raum betritt, steht Daniela vom Tisch auf und geht."Ich hab die zwei Jahren nicht gesehen. Dann dieses Hingedrücke und dieses Hyper-Gewollte. Das hat sich für mich einfach so scheiße angefühlt, dass ich weggegangen bin. Mich hat so genervt, dass man das mit Gewalt versucht", erklärt die TV-Kultblondine. Schwester Jenny ist bitter enttäuscht: "Ich hab mir den Ruck gegeben, obwohl ICH diejenige bin, die so bitter enttäuscht wurde. Dass sie weggegangen ist, fand ich respektlos."Was Jenny dabei besonders verletzt, ist, dass sie Danielas Tochter Sophia nicht mehr sieht: "Früher war Sophia wie mein eigenes Baby. Sie war jeden Tag bei mir. Durch den Streit ist der Kontakt komplett abgebrochen."Die Ex-Dschungelkönigin kann sich nicht mehr zurückhalten: Sie bricht in Tränen aus. "Es ist richtig schlimm. Aber ich glaub an dieser Stelle: Es wird keine Versöhnung geben", stellt sie fest.Auch Mama Iris ist überrascht von Danielas Reaktion: "Ich leide seit zwei Jahren darunter, dass meine Kinder sich untereinander nicht vertragen. Dieser Krach geht mir an die Substanz." Am Ende versucht Lucas Cordalis zwischen den beiden Schwestern zu vermitteln. Ob das klappt?Das alles seht ihr in der neuesten Folge "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" ab 1. April um 20.15 Uhr auf RTLII sowie ab sofort auf TVNow.