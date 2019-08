Vor 31 ' Darauf stehen Frauen bei Männern wirklich

Was Frauen wollen? Man kann sicherlich nicht für alle sprechen, aber einige Eigenschaften wünschen sich sehr viele weltweit. Geld? Muskeln? Romantik? Sie werden überrascht sein.

Auf welche Eigenschaften man in einem potentiellen Partner bzw. einer Partnerin Wert legt, ist zum Teil sehr individuell. Eine großangelegte internationale Umfrage kann aber schon ganz gute Allgemeintipps geben.



Das Unternehmen Clue hat nun eine Studie veröffentlicht, für die 68.000 Frauen in 180 Ländern nach Attributen befragt wurden, die Frauen bei Partnern anziehend finden.



Was ist Frauen auf der ganzen Welt nun am wichtigsten? Geld, ein Herkules-Körper oder doch eine romantische Seele? Überraschenderweise – oder auch gerade nicht – wünscht sich der überwiegende Großteil der Frauen vor allem eins: Freundlichkeit. Es wäre doch eigentlich nicht so schwer, oder?



Worauf sonst noch Wert gelegt wird, erfahrt ihr im Video oben. (red)