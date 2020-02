Darf man so auf der Autobahn herumfahren?

Ja darf man das? Diese Frage stellte sich mancher, wenn er sieht, wie sperrige Güter in viel zu kleinen Auto transportiert werden. Wir haben nachgefragt.

Es darf nichts verrutschen

Beim Christbaum wird es schwierig

Es ist ein eigentlich großer Mercedes-Kombi, doch für dieses Paket war selbst er zu klein.Ein-Leser schickte uns das Bild des Autos auf der A 7 kurz nach der Abfahrt von der A 1. Das Paket ragt hinten und aus dem Schiebedach heraus. Aber ist das überhaupt erlaubt?hat beim ÖAMTC nachgefragt. "Grundsätzlich heißt es, eine Ladung muss auf dem Fahrzeug so verwahrt oder durch geeignete Mittel gesichert werden, dass sie den in normalem Fahrbetrieb auftretenden Kräften (z.B. Vollbremsung) standhalten und der sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt und niemand gefährdet wird", erklärt Juristin Silvia Winklhamer.Soll heißen, die Ladung muss so gesichert sein, dass sie nicht verrutscht, im Auto niemanden gefährdet und sich bei einer Bremsung nicht selbstständig macht.Kritisch wird es beim Kofferraum. "Das Gesetzt sagt: Ragt die Ladung um mehr als einen Meter über den hintersten Punkt des Kraftfahrzeuges, so müssen die äußersten Punkte der hinausragenden Teile der Ladung anderen Straßenbenützern gut erkennbar gemacht sein. Mit einer 25cm x 40cm große weiße Tafel mit einem 5cm breiten rückstrahlenden Rand", so Winklhamer.Und gerade zur Weihnachtszeit hatten wir dann noch eine Frage: Wie weit darf mein Christbaum im Cabrio oder durch das Schiebedach ragen? "Das ist bis vier Meter möglich. Aber: Natürlich muss es ausreichend gesichert sein und das wird bei einem Baum wohl schwierig", so Winklhamer.Kleiner Tipp: Die Größe des Baums an die Möglichkeiten des Autos anpassen…