Darts-Ikone spricht über Depression nach Karriere

Raymond van Barneveld ist eine absolute Darts-Legende. Doch nach seinem Karriereende im Dezember ist der 52-Jährige in ein ganz tiefes Loch gefallen.

Van Barneveld hatte es Ende 2019 noch einmal wissen wollen, trat bei der WM im Londoner Alexandra Palace an. Doch dann kam die Ernüchterung. Der fünffache Weltmeister kassierte ein bitteres Erstrunden-Aus gegen den US-Amerikaner Darin Young."Als ich geschlagen wurde, fühlte es sich an, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Ich dachte nur: Wow, das passiert jetzt nicht wirklich", erzählte der Niederländer.Beim Weihnachtsfest wenig später war dem 52-Jährigen nicht zum Lachen zumute. Genauso wie in den darauffolgenden Wochen. Erst seine neue Freundin Julia half ihm aus der Karriereende-Depression. "Ich habe zu mir gesagt: Das muss jetzt aufhören. Du hast ein fantastisches Leben, hattest eine fantastische Karriere, hast eine wunderhübsche Freundin, Kinder und Familie", erklärte "Barney".So fand der Niederländer zu alter Stärke zurück. Und das bewies er auch am Donnerstagabend. In einem Charity-Darts-Duell schlug Van Barneveld in seinem Wohnzimmer in Den Haag Darts-Ikone Phil Taylor mit 7:6 Legs.