Darum essen heute viele Österreicher Spinat

Mehr als die Hälfte der Österreicher isst am Gründonnerstag Spinat in verschiedenen Variationen. Das ist der Grund.

Spinat ist äußerst gesund und sollte eigentlich nicht nur am Gründonnerstag auf den Tischen landen. Das grüne Blattgemüse enthält nämlich wichtige Nährstoffe wie Vitamin K oder Lutein.Der Gründonnerstag ist aber natürlich traditionell DER Spinattag schlechthin! Besonders der Klassiker unter den Spinatgerichten landet heute auf den Tellern: Cremespinat mit Spiegelei und Erdäpfeln.Aber warum essen wir eigentlich ausgerechnet am Gründonnerstag Spinat? Die Antwort auf diese Frage hat mit der Herkunft des Namens zu tun.Denn der Name kommt von "greinen", was so viel wie "weinen" oder "wehklagen" bedeutet. Im Laufe der Geschichte wurde aus "greinen" dann "grün" und die Tradition, an diesem Tag grünes Gemüse zu essen.