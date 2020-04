Darum feiern Tester das neue Billig-iPhone

Apple bringt am Freitag das neue iPhone SE auf den Markt. Es ist bereits ab 479 Euro zu haben und wird in ersten Testberichten abgefeiert.

Trotz Corona-Krise kommt am Freitag ein neues Smartphone auf den Markt. Und nicht irgendeines, sondern ein neues iPhone. "Nur" das Einsteigermodell iPhone SE, aber immerhin.Mit seinem Aluminium-Gehäuse und der Home-Taste als Fingerabdruck-Leser gibt es optisch nichts Neues, sondern den exakt gleichen Look wie das iPhone 8. Innen drin gibt es aber eine technische Runderneuerung mit dem modernen Prozessor A13 Bionic des aktuellen iPhone 11. Außerdem wurden Optik und Elektronik der Kamera verbessert. Die ersten Testberichte zeichnen ein sehr positives Bild des günstigen Smartphones."Das iPhone SE ist nicht nur ein guter Deal, sondern ein wirklich gutes Smartphone", urteilt etwa "The Verge". Der Tester der Tech-Seite empfiehlt die Version mit 128 GB Speicher, die etwas teurer als die Basis-Fassung, aber für die Zukunft gerüstet ist. Denn: "Kein anderes Handy unter 500 Dollar kann von sich behaupten, so gut und so robust zu sein." Mit Ausnahme von Nachtfotografie könne man alles, was man mit 1.000-Euro-Smartphones mache, genauso gut mit dem iPhone SE erledigen.Das neue iPhone hätte wohl eigentlich schon Anfang April erscheinen sollen. Doch Corona sorgte für Verzögerungen. Im Gegensatz zu den jüngsten Spitzenmodellen setzt Apple beim neu aufgelegten iPhone SE nicht auf das Entsperren des Geräts durch Gesichtserkennung (FaceID), sondern auf einen Fingerabdrucksensor (TouchID).Apple hatte den Gerätenamen iPhone SE bereits im März 2016 für das damalige Einsteigermodell benutzt, das damals mit 4-Zoll-Display vergleichsweise kompakt war. In der Neuauflage des SE verwendet Apple nun wie beim iPhone 8 einen 4,7-Zoll-Bildschirm. Mit dem aktuellen Chip sei das SE nun um den Faktor 2,4 schneller als das Modell aus dem Jahr 2016.Wie "Engadget" schreibt, liefert Apples kleinstes und günstigstes Smartphone "fantastische Performance für den Preis. Es macht nicht für alle User Sinn, aber Menschen, die Leistungsfähigkeit und Praktikabilität über alles andere stellen, werden dieses Preis-Leistungs-Verhältnis nirgendwo anders finden." Die Seite vergibt ganze 90 von 100 Punkten."Wenn man anständige, aber nicht erstklassige Leistung sucht, bietet das iPhone SE 2020 genau das", lautet das Fazit von "Techradar". Es habe eine gute Kamera, genügend Leistung, einen großartigen AppStore und ein leichteres Design als die aktuellen iPhone-11-Modelle. Aber: "Die Akkulaufzeit könnte besser sein, die Bildschirmtechnologie beginnt zu altern und einige Leute werden die Kopfhörerbuchse vermissen." Doch auch hier ist die Rede von einem der besten iPhones, die Apple jemals hergestellt hat.Änderungen bei den Top-Modellen des Apple-Smartphones werden erst für den Herbst erwartet. In den vergangenen Jahren stellte Apple eine neue iPhone-Generation stets im September vor, um das Weihnachtsgeschäft mit frischen Modellen zu bestreiten. Auch hier äußersten manche Experten wie Daniel Ives von Wedbush Securities die Befürchtung, dass Apple den üblichen Herbststart in das Frühjahr 2021 verlegen muss.