Darum ist jetzt das große Lottofieber ausgebrochen

Die Österreichischen Lotterien verzeichnen einen Run auf die Lotto-Ziehung. Es zeichnet sich einer der größten Gewinne aller Zeiten an.

"Natürlich ist Lotto spielen derzeit nicht die erste Sorge vieler Menschen in diesem Land, aber die Aussicht auf 7,5 Millionen Euro scheint doch viele Österreicherinnen und Österreicher nicht kalt zu lassen", heißt es von den Lotterien. Bis Dienstag Mittag wurde bereits fleißig getippt und es wurden etwa 500.000 Scheine mit mehr als 3 Millionen Tipps ausgefüllt.7,5 Millionen Tipps bis zum Annahmeschluss am Mittwoch Abend, das ist "die realistische Schätzung" der Österreichischen Lotterien. Damit würde die Gewinnsumme bei den sechs richtigen Zahlen auf 7,5 Millionen Euro ansteigen. Rein rechnerisch ist somit bei einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1:8 Millionen ein Sechser am wahrscheinlichsten."Da mit diesen 7,5 Millionen Tipps erfahrungsgemäß etwa 60 Prozent aller möglichen Tippkombinationen gespielt werden, ist aber auch die Chance auf einen Siebenfachjackpot sehr existent", so die Lotterien. Ein Solo-Sechser wäre übrigens der erste nach einem Sechsfachjackpot, denn die beiden ersten endeten mit jeweils zwei Sechsern, der dritte wurde zum Siebenfachjackpot, und beim bislang letzten gab es gleich drei Sechser.Mit einem 7,5-Millionen-Solo-Sechser würde man den Sprung unter die Top Ten der höchsten Lotto Gewinne schaffen und auf Platz 10 rangieren. Ein Niederösterreicher und ein Steirer teilten sich den allerersten Sechsfachjackpot, der exakt am Heiligen Abend des Jahres 2017 ausgespielt wurde, und gewannen jeweils 6,1 Millionen Euro. Zwei Gewinner gab es dann auch im September 2018: Zwei Wiener gewannen je 5,1 Millionen Euro.Der dritte Sechsfachjackpot entwickelte sich im November 2018 zum (bislang einzigen) Siebenfachjackpot weiter, und der vierte und bislang letzte sah mit einem Burgenländer, einem Salzburger und einem Steirer drei Gewinner, die jeweils gut 3 Millionen Euro holten. Vier Sechsfachjackpots wurden bisher also ausgespielt, das heißt, es wurden 24 Zahlen gezogen.Dabei ist aufgefallen, dass 14 gerade und 10 ungerade Zahlen gezogen wurden, obwohl es im Tippfeld um eine ungerade Zahl mehr gibt, niedrige Zahlen dominieren, denn 14 der 24 Zahlen stammen aus der unteren Hälfte (1 bis 22), und neun aus der oberen (24 bis 45); die 23 kam einmal. Außerdem wurden die 8 und die 14 (beide gerade und niedrig) schon je zweimal gezogen wurden.Quicktipp bei großen Jackpots sehr beliebt und erfolgreichDie Frage, ob man eher mit Quicktipp, Normalschein oder Systemschein gewinnt, lässt sich eindeutig beantworten, nämlich mit: Egal. Entscheidend ist nicht die Art des Tipps, sondern deren Anzahl. Mit einem einzigen Tipp liegt die Wahrscheinlichkeit bei rund 1:8 Millionen, schon ein zweiter Tipp verdoppelt die Chance auf 1:4 Millionen. Und so weiter.Bei großen Jackpots hat erfahrungsgemäß der Quicktipp mit 60 Prozent den absolut größten Anteil am gesamten Tippaufkommen (35 Prozent Normalschein, 5 Prozent Systemschein). Bei den Sechsern ist die Dominanz des Quicktipps noch deutlicher: Fünf der insgesamt sieben Sechser nach Sechsfachjackpots wurde per Quicktipp erzielt, einer per Normalschein und einer per Systemscheinjackpot.