Darum lag Klopp bei Salzburg-Star daneben

Kult-Coach Jürgen Klopp hat normalerweise ein gutes Händchen für große Talente. Doch bei einem ehemaligen Salzburg-Spieler hat er das Potenzial komplett falsch eingeschätzt, wie er nun verrät.

Nämlich bei Sadio Mane, der nach 45 Toren in 87 Spielen für Salzburg seit 2016 für den FC Liverpool spielt, dort seinen Martkwert auf 120 Millionen Euro gesteigert hat. Der Torjäger traf zu Beginn seiner Karriere bereits ein Mal auf den heutigen "Reds"-Coach, machte auf Klopp aber keinen guten Eindruck.Das war 2014, als Klopp noch für Borussia Dortmund auf der Trainerbank saß. Er berichtet in der Doku "Made in Senegal" des Streaming-Anbieters Rakuten TV: "Da saß ein ganz junger Kerl, die Baseball-Kappe auf halb acht, dazu die blonde Strähne im Haar. Mir kam er vor wie ein Rapper im Anfangsstadium."Das machte auf Klopp wenig Eindruck. "Da habe ich gesagt: 'Dafür habe ich jetzt echt keine Zeit.' Ich brauchte jemanden, der damit umgehen kann, dass er nicht von Anfang an spielt, mit dem ich arbeiten kann, den ich entwickeln kann."Klopp lehnte den damaligen Salzburg-Spieler also ab. Eine Fehlentscheidung. "Ich würde sagen, ich habe ein relativ gutes Gespür für Menschen, aber an dem Tag habe ich total daneben gelegen", schmunzelt Klopp. Am Ende holte er Mane um 41 Millionen Euro von Southampton zu Liverpool - und ist jetzt ein Fan des Stürmers. "Er ist ausdauernd, schnell, technisch gut und beidfüßig. Er hat riesige Sachen auf sich genommen, um heute hier zu sein. Das ist schon etwas ganz Besonderes."