Darum werden jetzt viele "dm"-Produkte teurer

Die Drogeriekette "dm" erhöht die Preise. Viele Produkte sollen aber nicht nur in den Filialen teurer werden, sondern auch im Online-Shop.

Wie die "Lebensmittelzeitung" berichtet, arbeitet die Drogeriekette "dm" an einer neuen Strategie. Dafür werden nun die Preise in den Filialen und im Online-Shop teurer.Bereits innerhalb der letzten drei Wochen soll "dm" bei rund 1.000 Artikeln die Preise erhöht haben. Ob Eigenmarken oder Markenartikel spielt dabei keine Rolle.Laut Stichproben wurden Produkte teilweise um bis zu 40 Cent teurer. Die Erhöhung überrascht viele Kunden, verfolgte "dm" bisher eine Strategie für "dauerhaft niedrige Preise"."Wir haben uns dazu entschieden, unsere Preisstrategie stationär und online neu auszurichten," erklärt Konzernchef Erich Harsch gegenüber der "Lebensmittelzeitung".Die Drogeriekette will sich mit der Abkehr von einheitlichen Preisen eine Marge, also eine Gewinnspanne, sichern, heißt es in dem Bericht.Heißt: Filialen, die in der Nähe von Drogerie-Konkurrenten stehen, sollen günstigere Preise anbieten, als "dm"-Geschäfte ohne unmittelbare Konkurrenz.Ob die neue Strategie bei "dm" aufgeht, wird sich zeigen. Viele Kunden zeigten sich aufgrund der Preiserhöhung aber eher weniger erfreut. (wil)