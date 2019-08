Das ist der berühmteste Zebrastreifen der Welt

Im Londoner Stadtteil Westminster "liegt" der wohl bekannteste Zebrastreifen der Welt. Wir sind uns sicher, du kennst ihn auch...

Ein Zebrastreifen als Reisetipp? Ein klares Ja! Denn immerhin handelt es sich hierbei nicht um irgendeinen x-beliebigen Zebrastreifen. Dieser schrieb Musikgeschichte.Vor ziemlich genau 50 Jahren, am 8. August 1969 haben die Beatles das Foto für das Albumcover ihres elften Studioalbums "Abbey Road" aufgenommen. Den Titel trägt das Album, welches von der Musikbibel "Rolling Stone" unter die "500 besten Alben aller Zeiten" gewählt wurde, dank der gleichnamigen Straße in London-Westminster, in welcher die Tonstudios von EMI zu finden sind.In eben jener Abbey Road findet sich auch der berühmte „Beatles"-Zebrastreifen. Das Foto für das Albumcover wurde am von Ian MacMillan geschossen. Wenn du selbst auf den Pfaden der "Fab Four" marschieren möchtest, findest du den Beatles-Zebrastreifen unter der folgenden Adresse:Abbey Road 3Ecke Grove End RoadPer U-Bahn erreicht man den Zebrastreifen über die Haltestelle "St. Johns Wood" mit der Jubilee Linie, mit dem Bus fährst du über die „Route 139" direkt zur Abbey Road.Paul McCartney (77) selbst hat zuletzt 2018 hier die Straße überquert, am Weg in die berühmten Abbey Road Studios, wo er ein Privatkonzert gespielt hat.So berühmt wie der Zebrastreifen, so zahlreich sind auch die Mythen um Legenden, die sich um die Straßenecke im westlichen Stadtzentrum Londons ranken.So soll Paul McCartney zum Zeitpunkt des Fotos bereits tot gewesen sein. Als Beweis wird angeführt, dass McCartney auf dem Foto barfuß unterwegs ist. In England sollen Tote traditionell barfuß beerdigt werden.Fans von Verschwörungen sehen den in weiß gekleideten John Lennon als Priester, während Ringo Starr in schwarzer Kleidung der Sargträger sein soll.Ein weiterer (möglicher) Beweis: Paul McCartney ist Linkshänder, auf dem „Abbey Road"-Cover hält er allerdings eine Zigarette in der rechten Hand. Ein Doppelgänger?Hier noch ein paar exklusive "Backstage"-Fotos von Linda McCartney:(jd)