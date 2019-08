Das ist der beste Zeitpunkt für deinen Kaffee

92 Prozent der Österreicher trinken Kaffee. Doch wann ist eigentlich die richtige Uhrzeit für das erste "Häferl"?

Bei vielen Menschen beginnt der Tag erst so richtig nach dem Genuss eines heißen Kaffees zu Hause. Andere kommen erst nach einer Tasse Cappuccino am Arbeitsplatz so richtig in die Gänge, wieder andere genießen den After Work-"Häferlkaffee" samt frischem Kuchen bei der Oma.Doch wann ist eigentlich die richtige Uhrzeit für den ersten Kaffee?Wer zur falschen Zeit Kaffee trinkt, so der US-Neurowissenschaftler Steven Miller, riskiert nicht nur einen geringeren Wachmacher-Effekt, es könnte auch zu einer Koffein-Toleranz kommen. Mehr dazu im Video! (jd)