Das ist der "Salutier-Boss" im türkischen Team

Die Türkei marschiert in Nordsyrien ein – und die Nationalspieler salutieren demonstrativ in der EM-Quali. Doch wer hatte die Idee, wer ist Mitläufer? Hier die Infos.

Vorweg: dem türkischen Nationalteam droht Ärger. Politische und religiöse Gesten sind auf dem Fußballfeld eigentlich verboten. Die UEFA kündigte Ermittlungen an – doch das hält die Spieler der Türkei nicht von einer Wiederholung ab. Nach dem ersten "Salut-Eklat" im Spiel gegen Albanien am Freitag gab es auch beim 1:1 gegen Frankreich am Montag ähnliche Szenen.Besonders Abwehrspieler Merih Demiral tut sich dabei hervor. Der Juventus-Kicker ist beim Salutieren immer dabei. Ganz im Gegensatz zu Kaan Ayhan, der gegen Frankreich den Ausgleich erzielte. Der wollte beim Salut-Jubel nicht mitmachen, es folgte eine kurze Diskussion zwischen den beiden. Während sich die Teamkollegen um Demiral sammeln läuft Ayhan ohne Militär-Gruß zurück in die eigene Hälfte.Der Grund für Ayhans Zurückhaltung könnte sein, dass sein Klub Fortuna Düsseldorf sich schon nach dem Albanien-Spiel gegen den Militär-Salut ausgesprochen hat. "Fortuna Düsseldorf distanziert sich in aller Deutlichkeit von jeglicher vermeintlich politisch motivierter Handlung, die gegen die Werte des Vereins verstösst", teilte der deutsche Bundesligist mit.Nach dem EM-Quali-Match der Türkei gegen Frankreich salutieren die Türkei-Spieler nochmals vor den eigenen Fans. Wieder war Demiral im Zentrum der umstrittenen Geste. Das könnte für den 1,92-Meter-Hühnen auch persönliche Konsequenzen haben. Die UEFA kündigte an, nicht nur gegen den Verband, sondern auch gegen einzelne Spieler zu ermitteln. Das Strafmaß bleibt allerdings noch abzuwarten.