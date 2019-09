Das passiert, wenn du täglich Pornos schaust

Übermäßiger Konsum von Pornofilmen soll schlecht sein. Und zwar nicht nur für die Beziehung, sondern vor allem auch für die Gesundheit. Doch stimmt das wirklich?

Viele Menschen sehen sich Sex-Filme an, doch wirklich zugeben möchte das keiner. Zumindest nicht unbedingt vor dem Partner und schon gar nicht vor den Eltern.Pornos sind zwar ein fester Bestandteil des Lebens und daran ist auch nichts Verwerfliches, dennoch werden die Schmuddel-Filmchen noch immer als eine Art Tabu angesehen.Kritiker der Sex-Filme meinen sogar, dass Pornos negative Auswirkungen auf den Körper haben und diese eben nicht nur dem Beziehungsleben schaden.Aber was ist dran an der Behauptung? Ist ein regelmäßiger Konsum von Pornofilmen wirklich schlecht oder handelt es sich dabei einfach um ein Märchen?Was mit dem Körper und vor allem mit dem Gehirn passiert, wenn man sich (fast) täglich Sex-Filme ansieht, seht ihr im Video oben.