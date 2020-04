Das sagt Messi über die Wechsel-Gerüchte

Steht Lionel Messi beim FC Barcelona vor dem Abgang? Zuletzt wurde der Superstürmer mit einem Wechsel zu Inter Mailand oder nach Argentinien in Verbindung gebracht. Nun äußert er sich zu den Gerüchten.

Der Vertrag von Messi bei den Katalanen läuft noch bis 2021. Ex-Inter-Boss Massimo Moratti meinte zuletzt: "Er geht in die finale Phase seines Vertrages und ich denke, dass es dann sicherlich ein Anliegen von Inter sein wird, ihn nach Mailand zu holen."In argentinischen Medien wurde noch dazu über einen Wechsel zu den Newell's Old Boys spekuliert. Außerdem gab es Gerüchte, Messi habe 1,6 Millionen Euro Kaution für Ronaldinho hinterlegt. Sein Ex-Teamkollege sitzt in Paraguay in Hausarrest, nachdem er wegen eines gefälschten Reisepass verhaftet wurde.Messi veröffentlichte nun einen Screenshot der Meldungen auf Instagram und kommentierte sie mit dem Schlagwort "Fakenews". Er schreibt: Diese Nachrichten sind falsch und das gilt auch für die Berichte über Newell's. Beide stimmen nicht. Zum Glück schenkt ihnen niemand Glauben ...".