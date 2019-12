Das sind die kultigsten Werbespots der 90er

So creepy waren die 90er. Und niemand hat sich damals daran gestört. Der Bereich, in der sich die selbst überhöht, war die Werbung

Viele, die die Ehre hatten in der goldenen Ära der TV-Werbung aufzuwachsen, und die Neunziger des vergangenen Jahrhunderts mitzuerleben, können die markantesten Werbespots heute meist noch auswendig mitsprechen.Aus aktueller Perspektive ist das schwer nachzuvollziehen. Denn die damaligen Videos überzeugen vor allem dadurch, dass sie unglaublich peinlich und seltsam anmuten können.Begeben wir uns also auf eine Reise in eine Zeit, in der der Melitta-Man Star-Charakter in der deutschsprachigen Werbung hatte:Heutzutage muten die Werbespots der 90er Jahre gelegentlich sogar etwas verstörend an. Sie sind in jedem Fall eine besondere Hinterlassenschaft des Kulturguts.Das waren die "besten" Spielzeug-Werbespots: