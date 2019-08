Das sind die neuen Topmodels

Zum ersten Mal seit 2013 kämpfen in der 9. Staffel nur Mädchen um den Titel, nachdem in den letzten drei Saisonen allein Burschen gewonnen haben. Noch dazu gibt heuer ganz besonders viel Streitpotential.

Unterteilte Villa

Da lächeln sie noch recht herzig und unschuldig in die Kamera. Beim Einzug in die Villa an der Côte d'Azur (Frankreich) wissen die zehn Kandidatinnen von "Austria's Next Topmodel" noch nicht, wer beim sadistischen Umstyling absichtlich furchtbare Frisuren verpasst bekommt, wer die größte Zicke ist und wer bei jeder Gelegenheit weinen wird.Dass all das Thema sein wird, ist fix, denn das gehört zur DNA der Show. Damit es auch besonders viel Streitpotenzial gibt, ist die Villa in Luxuszimmer und ein spartanisches Apartment unterteilt. Wer besser modelt, wohnt auch besser. ANTM startet am 10. September, 20.15 Uhr, auf Puls 4.(red)