Das sind die schönsten Strände für Nudisten

Wir zeigen euch eine Auswahl der schönsten Strände für Nudisten in ganz Europa - die auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind.

Um einen Strand zu erreichen, an dem man sich hüllenlos erholen kann, muss man kein Auto besitzen oder in ein Flugzeug steigen. Auch mit dem Bus erreicht man diverse FKK-Strand-Highlights.FlixBus präsentiert FKK-Strände in ganz Europa, die per Bus, Zug oder Mitfahrgelegenheit ab deutschen Großstädten angefahren werden können.Den Strand und Zeltplatz, der auch „Regenbogen-Camp" genannt wird prägt eine lange Geschichte: 1953 wurde der Sandstrand erstmals zum „Zeltplatz für Freikörperkultur". Ein Verbot hielt nicht lange an, da sich viele Nackt-Fans in einem Protest eingesetzt haben. Der Zeltplatz mit über 10.000 Gästen in den 1970er Jahren mehr Urlauber, als es Einwohner auf der Halbinsel gab. Was den Zeltplatz einzigartig macht, sind die Dünen, in welchen Reisende auch gerne ihr Zelt aufschlagen dürfen.Anreise: Mit dem FlixBus gelangen Reisende direkt von Berlin aus in etwa vier Stunden nach Prerow.Der unbewachte Strand, der durch den Küstenwald und die Steilküste im Naturschutzgebiet Stoltera geprägt ist, verfügt über feinkörnigen Sand. Die Mitnahme von Hunden ist zu bestimmten Zeiten erlaubt.Anreise: Ab Berlin-Alexanderplatz oder Berlin-ZOB fährt FlixBus in dreieinhalb Stunden bis Warnemünde Strand beziehungsweise Warnemünde Werft ab 9,99 € pro Person. In den Ort Diedrichshagen sind es zu Fuß etwas mehr als zwei Kilometer, zum Strand sogar weniger.Im Süden von Den Haag – inmitten einer Dünenlandschaft – befindet sich der Badeort Kijkduin in den Niederlanden. Ob Strandcafé, Restaurants, Geschäfte oder Sportangebote – hier ist für jeden Strandbesucher etwas geboten. Die Strandräuberbude mit vielen Veranstaltungen und das Landschaftskunstwerk „Himmelsgewölbe" von James Turrell – eine von einem Erdwall umgebene 30 Meter breite und 40 Meter lange Ellipse, die betreten werden kann, sind vor allem bei Kindern sehr beliebt. In der Nähe des Strandpavillons „De ZeeRob" zwischen den Pfählen 20 und 21 können Reisende das Vergnügen des textilfreien Sonnenbadens genießen.Anreise: FlixBus fährt mehrmals täglich von Düsseldorf nach Den Haag, in weniger als viereinhalb Stunden.Mit der Deutschen Bahn sind es von Düsseldorf etwa drei Stunden nach Den Haag.Zum fünften Mal in Folge wurde der Strand Aurisina Filtri in Venetien in Italien mit der Bestnote für Wasserqualität ausgezeichnet. Der Kiesstrand ist für FKK-Sonnenanbeter zugelassen und liegt in der Nähe eines kleinen Hafens hinter einem WaldAnreise: Ab München fährt FlixBus in etwas mehr als sieben Stunden nach Triest.Am Fuß eines geschützten Dünengebietes liegt der Nudistenstrand Bredene, der einzige an der belgischen Küste. Aufgrund seiner Lage bietet er besondere Privatsphäre. Es gibt diverse Serviceeinrichtungen wie Duschen, Toiletten und einen Strandpavillon.Anreise: Beispielsweise von Köln nach Ostende gelangen Reisende mit dem Zug in etwa dreieinhalb Stunden. Von Ostende fährt die Straßenbahnlinie 0 in fünf Minuten nach Bredene. Mit dem FlixBus dauert die gleiche Strecke sechsdreiviertel Stunden.Der Strand ist schnell mit der Tram aus der Innenstadt erreichbar – einfach an der Endstation Stogi Plage aussteigen. Des Weiteren bietet Stogi verschiedene Aktivitäten, darunter auch Wasserrutschen, Volleyballplätze und Fußballplätze für die Besucher. Zudem gibt es schöne Wander- und Radwege an der Küste entlang. Die 130 Meter lange Seebrücke in Brzeznó ist ebenfalls einen Besuch wert.(GA)