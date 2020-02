Das sind die Trendfrisuren 2020

Auf Catwalks und Instagram sind sie bereits erkennbar: die Haar-Trends des Jahres 2020. Die Reise geht modisch zurück in die Siebziger.

Dauerwellen, Cinnamon Hair, Bob-Looks und Locken überall - Im Jahr 2020 erwartet uns ein Revival an Trends der Siebziger. Das steht nach den ersten Fashion Weeks bereits fest. Viele Designer spielen mit den Looks, die sich nicht nur auf die Kleidung beziehen, sondern auch auf die Haarpracht.Die Stylisten der Stars haben ihre Trendaussichten bereits kund gegeben: Von Wet-Looks bis Flechtfrisuren ist alles dabei. Die Frisuren-Updates beinhalten den Modern Shag, der stufig und wild daher kommt. Die andere Tendenz führt in die entgegengesetzte Richtung. Hier geht es weniger wild und dafür umso geordneter und cleaner zu: Schnitte in einer Länge, wie man sie von Kim Kardashian kennt. Diese kann dann mit einem kurzen Bob kombiniert werden.