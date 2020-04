Die komplette Liste: Das sperrt heute alles auf

Endlich wieder etwas Normalität! Unter strengen Auflagen dürfen am Dienstag bundesweit mehr als 14.300 Shops öffnen. Welche das sind, welche Regeln gelten und wie es weitergeht – hier sind die Details.

Jetzt überall kontaktlos 50 Euro bezahlen

Aufmachen dürfen – unabhängig von der Größe – Bau- und Gartenmärkte (auch Floristen) sowie Baustoff-, Eisen- und Holzhändler. Kunden und Mitarbeiter müssen Mund-Nasen-Schutz tragen und zumindest einen Meter Abstand halten. Ebenfalls wieder Geld verdienen dürfen Tankstellen-Waschstraßen, Kfz- und Fahrradwerkstätten, Pfandleiher und Stores bis maximal 400 Quadratmeter Größe. Je 20 Quadratmeter ist nur ein Besucher erlaubt. Die Öffnungszeiten sind generell auf 7.40 Uhr bis 19 Uhr beschränkt. Samstags gilt, eh klar, 18 Uhr.Libro sperrt bundesweit rund 100 Filialen auf, bei Pagro fallen nur drei Stores unter die Ausnahmeregelung. Geshoppt werden kann auch in den meisten Filialen von Palmers. C&A macht wohl 15 kleinere Geschäfte auf, Kik zieht mit rund 40 Geschäften mit. Bei Humanic bzw. Shoe4You sind es größenbedingt nur drei Standorte. Mitbewerber Salamander kann zumindest in 19 Filialen zwischen Wien und Innsbruck seine Schuhmode anbieten.Im Bereich Sport lockt rund ein Drittel der Sport-2000-Händler mit Bikes, Laufschuhen & Co. Intersport muss sich vorerst auf 31 Filialen beschränken – durchwegs in kleineren Städten und klassischen Urlaubssportregionen. Ebenfalls zurück im Geschäft sind Outdoor-Ausrüster wie etwa Bergfuchs und Bergsport Schwanda in Wien.Was Technik betrifft: Hartlauer sperrt den Gutteil seiner Filialen auf. Mit e-tec.at feiert zudem ein weiterer Experte Comeback. Zehn von 15 Stores sind offen. Und was tut sich im Möbelhandel? Derzeit noch eher weniger. Allerdings – Kika und Leiner etwa bieten ab sofort erneut Lieferung und Montage an. Ebenfalls gut zu wissen – laut ÖAMTC nehmen mit heutigem Tag die Kfz-Zulassungsstellen der gesetzlichen Haftpflichtversicherer wieder den Betrieb auf.Wohl mit 2. Mai folgen alle anderen größeren Geschäfte, Friseure und Shoppingcenter. Ab Mitte Mai könnte die Gastronomie vorsichtig und schrittweise hochgefahren werden. Tatsächlich hängt das aber vom Tempo ab, mit dem sich Corona weiter ausbreitet.Fans von kontaktlosem Bezahlen wird's schon aufgefallen sein: In immer mehr Stores muss bei Beträgen bis 50 Euro (bisher: 25 Euro) kein Code mehr eingetippt werden. Mit heutigem Tag sollte das dank abgeschlossener Software-Aufrüstung an allen Bankomat-Kassen in Österreich möglich sein. Was sich nicht ändert: Sind in Summe 125 Euro erreicht, muss der Zähler per einmaliger Code-Eingabe wieder auf null gesetzt werden. Zur Sicherheit.