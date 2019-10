"The Hoff" feiert in Berlin das Mauerfall-Jubiläum

Mit einigen Trabi-Autos feierte David Hasselhoff den 30. Jahrestag des historischen Tages in der deutschen Hauptstadt.

In seinem eigenen Verständnis und dem seiner Fans war es sowieso David Hasselhoff selber, der mit seinem legendären Auftritt vor dem Brandenburger Tor im Jahr 1989 dafür hauptverantwortlich für den Fall der Berliner Mauer und dem Niedergang des Kommunismus in Osteuropa war.Und weil sich das historisch so wichtige Ereignis nun am 9. November zum 30. Mal jährt (der Mauerfall, nicht Hasselhoffs Auftritt) stimmt man sich nun in Berlin schön langsam darauf ein. Doch es wäre kein richtiges Jubiläum, würde man dafür nicht auch Hasselhoff etwas Spielraum geben. Das geschah diesen Samstag.Rund zehn Trabanten versammelten sich für den 68-jährigen Superstar auf der Rathausbrücke und hupten den legendären Song "Looking For Freedom". Der Protagonist von damals war ebenfalls anwesend und stimmte mit ein. Für den speziellen Anlass hat sich Hasselhoff sogar in das Outfit von damals geworfen und den Klaviatur-Schal umgeschnallt.Momentan befindet sich "The Hoff" auf Tour durch Europa. In Berlin hofft man darauf, dass er im Rahmen der Silvesterfeierlichkeiten seinen Auftritt von vor 30 Jahren wiederholen wird. Das hänge vom Terminplan ab, wartet man noch mit einer Zu- oder Absage.