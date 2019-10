Deine nächste Reise steht in den Sternen

Ob Berge oder Strand, Pauschalreise oder Abenteuerurlaub – die Vorlieben hängen vom Sternzeichen ab, so die britische Astrologin Sally Kirkman in der "Daily Mail".

Widder

Stier

Zwillinge

Krebs

Löwe

Jungfrau

Waage

Skorpion

Schütze

Steinbock

Wassermann

Fische

Reisetyp: Pionier, liebt Abenteuer und Adrenalin-Kick; seine Ziele: Neapel, Borneo, Finnland.Liebt das Chillen und die Natur, schätzt Schönheit; Ziele: Slowenien, Schweiz, Laos (Bootstrip)Partytiger! London, San Francisco und Melbourne sind Pflicht; auch in einer GruppenreiseLiebt alles mit Wasser; Amsterdam, Neuseeland, Kanada (immer in der Gruppe) sind ideal; kommt gerne wieder heim.Sonnenanbeter! Wo viel Wärme, dort urlaubt der Löwe. Ziele: Mumbai, Los Angeles, Kuba.Zurück zur Natur, etwa beim Campen. Yoga und Wellness sind super, Ziele: Norwegen, Nepal.Reist nicht gerne alleine und liebt die Kultur. Klassischer Städtetourist. Die Sterne empfehlen eine Reise nach Wien!Sucht das Abenteuer und das Unbekannte; findet es in New Orleans, Ecuador oder Myanmar.Der Eroberer-Typ. Australien und Peru warten darauf, von ihm entdeckt zu werden.Bergfex mit Hang zur Geschichte. Daher Oxford genauso wie Himalaya, Chile oder Jordanien.Individualist, reist abseits ausgetretener Pfade. Ziele: Island (außerhalb der Saison), Borneo.Will die Welt vom Wasser aus entdecken – etwa in Bali oder am Nil.