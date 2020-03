Demonstranten nach Festnahme: "Lasst ihn frei"

Bei der Demo am Freitagabend für die Grenzen-Öffnung zwischen der Türkei und Griechenland kam es zu einer Festnahme.

Am Freitagabend demonstrierten, laut Polizeiangaben, rund 2600 Menschen in der Wiener Innenstadt. Sie forderten die Öffnung der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland für Flüchtlinge. Mehrere Organisationen hatten zur Demo aufgerufen - darunter Reporter ohne Grenzen, Omas gegen Rechts, Grüne Gewerkschafter oder die Asylkoordination. 150 Beamte waren für diesen Einsatz vor Ort.In einem Video eines "Heute"- Lesereporters sieht man bereits den Demozug nahe der ÖVP-Zentrale in der Innenstadt. Die Demonstranten fordern in dem kurzen Clip im Florianipark, hinter dem Rathaus: "Lasst ihn frei, lasst ihn frei". Kurz davor soll es zu einer Festnahme eines 47-jährigen österreichischen Staatsbürgers gekommen sein. "Dieser war alkoholisiert mit 1,2 Promille und trat nach mehreren Beamten vor Ort", erklärt die Pressestelle der Polizei Wien. Wegen des tätlichen Angriffs wurde der Mann festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht, bestätigte die Pressestelle.Auch am Samstag kam es zu Demonstrationen und zu Auseinandersetzungen in Wien. Es wurde ein Infostand der Sozialistischen Jugend gegen Mittag von Rechtsextremen attackiert. Auch hier kam es zu einer Festnahme.