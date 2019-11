Deo-Spray inhaliert: Elfjähriger Bub gestorben

Ein elfjähriger Bub ist in Polen gestorben, nachdem er einen Deo-Spray inhaliert hatte.

Bewusstsein verloren

Unfassbare Tragödie in der polnischen Ortschaft Jelenia Gora: Ein Elfjähriger ist im Spital gestorben, nachdem er einen Deo-Spray eingeatmet hatte.Wie das Portal "Wiadomosci.pl" berichtet, traf sich der Bub mit seiner 13-jährigen Cousine am Samstag in einem leer stehenden Haus. Zuvor hatten sie sich gemeinsam den Deo-Spray gekauft, um sich zu betäuben.Beide haben das Deo eingeatmet, wie teilte die Polizei in Jelenia Gora mitteilte. Der Elfjährige sei danach in den Hof gegangen und bracht dort bewusstlos zusammen.Ein Augenzeuge in der Gegend versuchte den Jungen zu reanimieren. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er einige Stunden später verstarb.Das Mädchen sei gesundheitlich in guter Verfassung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.