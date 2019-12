Der neue Karpfenkalender ist endlich da!

Er ist der wohl kultigste Erotikkalender der Welt: Der Carponizer Karpfenkalender. Auch für das kommende Jahr gibt es ihn bereits.

Bei Erotikkalender-Aficionados (gibt es so etwas überhaupt? wahrscheinlich schon) ist er längst Kult: der Carponizer-Karpfenkalender.Was ihn so einzigartig im Segment macht, ist die ästhetisch unübliche Kombination aus leichtbekleideten Damen und kapitalen Karpfen.Seit Jahren ist der Kalender ein beliebtes Kultgeschenk. Inzwischen liefere man auch schon in die USA, sagt Hendrik Pöhler, seines Zeichens Mastermind hinter dem Carponizer. Die genauen Verkaufszahlen will er sich allerdings nicht entlocken lassen.